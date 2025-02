Конфузна ситуация в Абу Даби: Сложиха испанско знаме на Даря Касаткина

Организаторите на международния турнир в Абу Даби се извиниха на номер 11 в световната ранглиста Даря Касаткина (Русия) за административна грешка, която я посочи като тенисистка от Испания на церемонията по жребия в неделя и това предизвика спекулации, че тя е сменила националността си.

Касаткина играе като неутрален спортист, след като на руските и беларуски играчи беше забранено да се състезават под собствените си знамена, след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 година.

Името на 27-годишната състезателка до испанското знаме по време на жребия за турнира WTA 500 предизвика доста въпроси, преди от нейния екип да отрекат, че тя е сменила националността си и организаторите да се извинят за грешката.

Early spoiler? Russia’s No. 1 Daria Kasatkina was listed under during the Abu Dhabi draw ceremony.



Kasatkina has lived in Barcelona for years, with rumors circulating about a potential citizenship change - though no official confirmation has been made.



