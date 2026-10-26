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Кошмарът "Дончич" връхлетя Юта (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 05:22 мин.
Спорт
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Словенецът се развилня за Лос Анджелис Лейкърс, който матира и "дазмените" в НБА.

кошмарът дончич връхлетя юта джаз видео
Снимка: Los Angeles Lakers/X
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Лука Дончич отново демонстрира своята магия и остави Лос Анджелис Лейкърс на перфектния път през новия сезон в НБА. Селекцията на Джей Джей Редик се наложи над Юта Джаз със 132:123 в среща, изиграна в "Делта Сентър". Мачът премина под знака на надстрелването, обрат от 18 точки и драма докрай, но словенецът превърна в своя сцена финалните акорди и реши всичко в полза на "езерняците", изригвайки с над 50 точки. Освен това калифорнийският тим наклони везните и чрез стрелбата зад дъгата, където бе 20/47 срещу 10/3 срещу състава, воден от Уил Харди.

Калифорнийци продължават с пълен актив от три победи, а "джазмените" имат един успех и две поражения. На 28 октомври (сряда) Лейкърс ще домакинстват на Портланд Трейл Блейзърс, докато за Юта предстои домакинство на Мемфис Гризлис ден по-рано.

Домакините разчитаха на Ейс Бейли, Лаури Марканен и Джарън Джаксън – джуниър, които в откриващите минути не се забавиха с натрупването на двуцифрената разлика. Лука Дончич бе човекът-оркестър в офанзивен план за гостите, но му липсваше всякаква подкрепа от останалите съотборници, а Марканен и Бейли се погрижиха „джазмените“ изригнаха с 47 точки за 18 актив в края на встъпителния период.

Джаксън Хейс и Кионте Джордж поеха моментно щафетата за начало на втората част, в която отборът от Солт Лейк Сити продължи да държи нещата под контрол. Остин Рийвс, Сандро Мамукелашвили и Матис Тайбъл обединиха усилията си, а Дончич отново започна да попада под светлините на прожекторите и „езерняците“ сътвориха пълен обрат, за да се оттеглят в съблекалнята при 74:71.

Стартът на третата част се превърна в надстрелване. Тайбъл, Дончич и Рийвс се редуваха да създават главоболия на домакинската защита, докато от другата страна Джаксън, Марканен и Джордж бяха добре познатото трио. Все пак Дончич имаше последната дума и извоюва 3-точков актив на тима от щата Калифорния след 36 минути игрово време.

За липса на интрига трудно можеше да се говори и при откриването на заключителната четвърт, в която смяната на водачеството бе закономерност. Дончич и Рийвс за пореден път се оказаха обичайните заподозрени, давайки тон за аванс от 6 точки с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Джордж остави частични надежди на домакините, но във финалните секунди Дончич и Рийвс довършиха започнатото за „езерняците“.

В крайна сметка Лука Дончич се развилня за Лейкърс със своите 52 точки, допълнени от 8 борби, 10 асистенции и 8 успешни шута отвъд дъгата. Словенският гард влезе и в историята на "езерняците", след като стана най-бързият играч в историята им с 3000 точки.

Остин Рийвс се разписа с 29 точки, включително и с 4 точни стрелби зад арката. Колин Секстън отбеляза 13, Зиайър Уилямс и Матис Тайбъл приключиха с по 11.

Лаури Марканен се открои за Юта с 28 точки, 6 борби и 5 точни стрелби от далечна дистанция. Кейонте Джордж регистрира 24, 9 овладени под двата ринга топки и 10 асистенции. Джарън Джаксън - младши наниза 20 точки, Ейс Бейли финишира със 17 и 12 овладени под двата коша топки.

#НБА 2026/2027 # Лос Анджелис Лейкърс #Лука Дончич #Юта Джаз

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