Костадин Костадинов: Гласувах за български президент, а не за президент на българите

"Гласувах за свободна и независима България, гласувах за бъдещето на нашата страна, което ние българите сами да определяме. Гласувах за български президент, а не за президент на българите. Смятам, че е крайно време България да направи избор в полза самата себе си, не в полза на други държави" – това заяви кандидатът за президент на "Възраждане" Костадин Костадинов.