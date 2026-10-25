БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за...
Чете се за: 01:10 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Костадин Костадинов: Гласувах за български президент, а не за президент на българите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:27 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

"Гласувах за свободна и независима България, гласувах за бъдещето на нашата страна, което ние българите сами да определяме. Гласувах за български президент, а не за президент на българите. Смятам, че е крайно време България да направи избор в полза самата себе си, не в полза на други държави" – това заяви кандидатът за президент на "Възраждане" Костадин Костадинов.

#България избира президент #Костадин Костадинов

Водещи новини

Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби и сигнали за нарушения
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби и сигнали...
Чете се за: 03:12 мин.
Политика
Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за употреба на алкохол Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за употреба на алкохол
Чете се за: 01:10 мин.
Общество
България избира седмия президент България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.
Общество
Вотът в чужбина: Общо секциите зад граница са 613 в 60 държави Вотът в чужбина: Общо секциите зад граница са 613 в 60 държави
Чете се за: 00:47 мин.
Балкани
Изборният ден в Турция започна без проблеми (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
И в Бургас – първи проблеми с машинното гласуване
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
Дълги опашки за гласуване се извиха в Белград (СНИМКИ)
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Специална програма на БНТ за президентските избори – от...
Чете се за: 04:55 мин.
Общество
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ