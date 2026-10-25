Костадин Костадинов: Считаме изборния резултат за закономерен на фона на ниската избирателна активност

Считаме изборния резултат за закономерен на фона на ниската избирателна активност. За нас това е най-сериозният негатив на тази кампания, защото борбата ни беше да изкараме колкото може повече българи пред урните.Това заяви на брифинг след края на изборния ден кандидатът за президент и лидер на партия "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Резултатът ни е по-висок и спрямо парламентарните избори отпреди 6 месеца. "Възраждане" показа, че с нашите избиратели волю не волю ще трябва да се съобразяват всички останали. Резултатът на втори тур до голяма степен ще зависи и от избирателите на "Възраждане". Нашата кауза за България - мирна, свободна и независима, не е кауза на един чонвек, тя е кауза на всеки свободен българин." "Започвам обръщението си първо с благодарност. Естествено, най-голямата благодарност е към нашите гласоподаватели. Искам да благодаря и на всички останали свободни българи, които ни подкрепиха и които на предишните избори са гласували за други политически партии. На тези избори, в тази кампания, ние от „Възраждане“ показахме, че можем да говорим с всички. Че уважаваме всички. Че имаме диалог дори и с тези, които разсъждават по различен начин от нас. И макар да не приемаме винаги тяхната позиция, сме готови да я изслушаме и да я разберем."

Отново има криза към управляващите, към институциите - подчерта Костадинов.