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Костадин Костадинов: Считаме изборния резултат за закономерен на фона на ниската избирателна активност

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Чете се за: 02:12 мин.
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Считаме изборния резултат за закономерен на фона на ниската избирателна активност. За нас това е най-сериозният негатив на тази кампания, защото борбата ни беше да изкараме колкото може повече българи пред урните.Това заяви на брифинг след края на изборния ден кандидатът за президент и лидер на партия "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Резултатът ни е по-висок и спрямо парламентарните избори отпреди 6 месеца. "Възраждане" показа, че с нашите избиратели волю не волю ще трябва да се съобразяват всички останали. Резултатът на втори тур до голяма степен ще зависи и от избирателите на "Възраждане". Нашата кауза за България - мирна, свободна и независима, не е кауза на един чонвек, тя е кауза на всеки свободен българин."

"Започвам обръщението си първо с благодарност. Естествено, най-голямата благодарност е към нашите гласоподаватели. Искам да благодаря и на всички останали свободни българи, които ни подкрепиха и които на предишните избори са гласували за други политически партии. На тези избори, в тази кампания, ние от „Възраждане“ показахме, че можем да говорим с всички. Че уважаваме всички. Че имаме диалог дори и с тези, които разсъждават по различен начин от нас. И макар да не приемаме винаги тяхната позиция, сме готови да я изслушаме и да я разберем."

Отново има криза към управляващите, към институциите - подчерта Костадинов.

"Очевидно е, че към настоящия момент имаме много сериозни проблеми, които трябва да бъдат решавани. Очевидно е, че отново имаме криза в доверието към държавността, към политиците, към управляващите. Очевидно е, че „Възраждане“ ще продължава да прави всичко по силите си, за да можем да преодоляваме тази криза. Каквото и колкото да ни коства това."

#България избира президент #президентски избори 2026 #„Възраждане“ #Костадин Костадинов

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