Край на изборния ден в област Шумен

Само един сигнал за нарушение е регистриран в изборния ден в Шуменска област. Той е срещу избирателните права на гражданите. Докладван е на компетентната прокуратура, съобщиха от регионалната дирекция на полицията.

Изборния ден официално приключи.

През днешния ден от сектор „Български документи за самоличност“ към МВР - Шумен са издадени три удостоверения на граждани, за да могат да упражнят правото си глас.

Изборният ден приключи в 20.20 ч. при изключително ниска избирателна активност – 16,7%.