Красимир Димитров: Първият сигнал за катастрофата на АМ „Тракия“ е подаден в 7.01 часа чрез системата eCall

Системата 112 е получила първия сигнал за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ във вторник сутринта в 7.01 ч. Той е бил автоматично генериран от системата eCall на автомобил. Около 48 сигнала за пътнотранспортното произшествие са постъпили в регионалния център на телефон 112 в Бургас. Това съобщи директорът на Националната система 112 Красимир Димитров в „Денят започва с Георги Любенов“. По думите му eCall позволява при катастрофа автоматично да бъде подаден сигнал към телефон 112, без водачът да набира спешния номер. Системата предава информация за местоположението на автомобила, марката и модела му, както и данни за пътниците, поставили предпазни колани.

Красимир Димитров, директор на спешния телефон 112: „Това е много важно при една спасителна операция, за да разберем при катастрофирал автомобил колко пътници има вътре. Ако операторът не успее да осъществи контакт с пътниците, произшествието се приема за високоприоритетно и незабавно се изпращат екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Данните за точното местоположение са особено важни при инциденти, когато автомобилът е паднал извън пътя и не може да бъде забелязан от преминаващите.“

Около 48 сигнала са постъпили в центъра в Бургас за катастрофата на АМ „Тракия“. Операторите са обединили информацията и са давали инструкции на подаващите сигналите, включително да напуснат превозните средства, ако не са пострадали, и да се отдалечат на безопасно място.

Димитров подчерта, че при подобни инциденти е важно движението да бъде спряно възможно най-бързо, за да не навлизат други автомобили в участъка с намалена видимост.

„112 съкращава времето за реакция на всички служби“, заяви той и определи организацията на полицията, пожарната и Спешна помощ като бърза и ефективна.

По думите на директора на телефон 112 преди тежкия инцидент не е постъпвал сигнал за мъгла в участъка на магистралата. Той посочи, че е необходимо системата да получава и изпреварваща информация от институциите, които поддържат пътищата - АПИ и „Автомагистрали“. Така при данни за опасни условия на пътя могат своевременно да бъдат изпратени полицейски патрули, които да сигнализират и обезопасят участъка.

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