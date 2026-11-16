Наставникът на Интер Кристиан Киву спечели наградата за най-добър треньор в Серия А за сезон 2025/2026.

Отличията за най-добрите треньори в италианския футбол за изминалата кампания бяха връчени днес в Коверчано.

Киву изпревари старши треньора на Комо Сеск Фабрегас, който остана втори и Джан Пиеро Гасперини от Рома, заел третата позиция. Той печели отличието за първи път в кариерата си.

Кристиан Киву получи признанието, след като постигна дубъл - спечели титлата и Купата на Италия в първия си пълен сезон като старши треньор в Серия А. Той бе назначен начело на Интер през лятото на 2025 година на мястото на Симоне Индзаги.

Победителите в класацията бяха определени чрез гласуване сред самите треньори.

„Благодаря на всички за тази награда“, каза Киву.

„Винаги е специално да получиш отличие, присъдено от колеги. Благодаря на техническия сектор, на треньорите, на моя клуб, играчите и щаба. Футболистите са тези, които превръщат идеите ни в резултати. Не на последно място, искам да благодаря на семейството си, което винаги ме подкрепя - както когато печеля, така и, най-вече, когато губя“, добави роденият в Румъния специалист.

Сред отличените бяха още Масимилиано Алвини от Фрозиноне - за най-добър треньор в Серия B и Франческо Томей от Асколи - най-добър треньор в Серия C.