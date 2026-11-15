Кристиан Макун и Венецуела сбъркаха в контрола

Футболистът на Левски се включи от резервната скамейка за венецуелците в Страната на баските.
Защитникът на Левски Кристиан Макун влезе като смяна при поражението на националния отбор на Венецуела с 0:1 от Страната на баските в контролна среща, която се игра в Билбао.
Бранителят се появи в игра на мястото на контузилия се Тео Кинтеро.
Единственият гол в мач падна в 27-мата минута, когато точен след удар с глава бе Микел Хаурегисар.
На пейката за Венецуела през целия мач пък остана бранителят на Локомотив Пловдив Адриан Кова.