Кристиан Макун и Венецуела сбъркаха в контрола

Защитникът на Левски Кристиан Макун влезе като смяна при поражението на националния отбор на Венецуела с 0:1 от Страната на баските в контролна среща, която се игра в Билбао.

Бранителят се появи в игра на мястото на контузилия се Тео Кинтеро.

Единственият гол в мач падна в 27-мата минута, когато точен след удар с глава бе Микел Хаурегисар.

На пейката за Венецуела през целия мач пък остана бранителят на Локомотив Пловдив Адриан Кова.



