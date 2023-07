Кристиано Роналдо игра едно полувреме при равенството с Интер в контрола

Интер и Ал-Насър от Саудитска арабия завършиха наравно в приятелска среща - 1:1.

Португалската звезда Кристиано Роналдо започна като титуляр за азиатците и бе заменен на почивката. Нови попълнения на Ал-Насър Марсело Брозович и Алекс Телес също стартираха.

Азиатците поведоха в резултата след точен удар на Абдулрахман Гариба в 23-ата минута. Интер изравни чрез Давид Фратези в 44-ата минута.

