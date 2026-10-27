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Кристиян Илиев: В Марица амбицията ни е винаги да побеждаваме

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Спорт
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Реваншът между Марица и Херцег Нови от втория квалификационен кръг на Шампионската лига е в сряда от 28 октомври (сряда) от 18:30 часа в зала „Колодрума

Кристиян Илиев: В Марица амбицията ни е винаги да побеждаваме
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Треньорът на Марица (Пловдив) Кристиян Илиев, който ще води "жълто-сините" в предстоящия реванш срещу черногорския Херцег Нови от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, изрази увереност във възможностите на отбора преди срещата. В брифинга в пловдивската зала „Колодрума“ взеха участие капитанът на отбора Жана Тодорова и посрещачката Елена Бечева.

Кристиян Илиев не скри удовлетворението си от отборната игра на „жълто-сините“ в първия мач между двата тима, който българският шампион спечели с 3:0 гейма. Така Марица се нуждае от два гейма в реванша, за да си осигури продължаване напред в турнира.

„Представянето ни беше на много добро ниво. Показахме силна колективна игра. Ефективността на нашата блокада беше изключително добра. Сигурен съм, че състезателките са максимално подготвени за всяка една ситуация и знаят какво трябва да направят“, заяви Илиев.

„Предпочитам да говоря за предстоящия мач и след това да говорим за целите на отбора. В този клуб амбицията ни е винаги да побеждаваме и да показваме най-доброто от себе си във всеки един мач“, допълни той.

„Отборът има много нови състезателки, но голяма част от тях са от школата и ги познаваме. Тренировъчният процес върви изключително гладко и според мен се справяме много добре“, каза още Кристиян Илиев.

Капитанът на Марица Жана Тодорова пък е на мнение, че предстоящият реванш ще бъде по-труден от първата среща.

„Хубава победа направихме при гостуването ни. Според мен ни очаква по-труден мач. И двата отбора имаме повече информация един за друг. Разбрах, че те имат две нови състезателки. Трябва да излезем със самочувствие. Ако излезем така мобилизирани, както в първия мач, съм сигурна, че ще се поздравим с победа“, коментира Тодорова.

„Голяма отговорност е да бъда капитан на този отбор. Подхождам с голямо желание с оглед на младостта на нашия състав – да бъда пример както на игрището, така и извън него. Нашата цел е влизане в групите на Шампионска лига. Всяка година се стремим да играем възможно най-много европейски мачове. Целта ни е спечелване на Купата на България и на шампионската титла“, допълни тя.

Едно от новите попълнения в отбора Елена Бечева изрази удовлетворение от адаптацията си при "жълто-сините" след пристигането си в тима.

„Чувствам се страхотно. Много съм щастлива да съм тук. Мисля, че сме изградили един страхотен колектив и изграждаме голямо доверие помежду си, което е много важно за постигане на успехи. Волейболът в Европа носи различни емоции и предизвикателства. Отборите са доста силни. Това за нас е добра възможност да се развиваме и да трупаме повече опит“, заяви Бечева и обърна внимание на предстоящия реванш срещу Херцег Нови.

„Много съм доволна от първия мач, който изиграхме срещу тях. Играхме като отбор и се подкрепяхме. Надявам се, че с постоянство и същата отборна игра ще можем да повторим този успех. Това, че спечелихме с 3:0 в първия мач, не означава, че и сега ще ни бъде лесно“, каза още тя.

Реваншът между Марица и Херцег Нови е в сряда от 28 октомври (сряда) от 18:30 часа в зала „Колодрума“.

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#Елена Бечева #Кристиян Илиев #Жана Тодорова #ВК Марица (Пловдив)

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