Ламин Ямал спечели „Златното момче“ за трета поредна година

Ламин Ямал получи отличието „Златното момче“ за трета поредна година. Звездата на Барселона и националния отбор на Испания отново бе избран за най-добър млад футболист, след като спечели наградата и през 2024 и 2025 година.

През последния сезон Ямал триумфира с Барселона в Ла Лига, а с националния тим на Испания спечели златните медали от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Към колекцията си от отборни отличия той добави и европейската титла от 2024 година. Единственият голям трофей, който все още липсва във витрината му, е този от Шампионската лига.

Наградата бе връчена от Андрий Шевченко, който сподели своето виждане за качествата, необходими на един футболист, за да достигне върха.

„Вярвам, че всяка генерация е имала своите предизвикателства, но едно нещо никога няма да се промени - талантът, дисциплината, вярата в себе си. Това винаги ще те прави добър футболист“, заяви Шевченко.

От своя страна Ямал посвети индивидуалното отличие на съотборниците си в Барселона и испанския национален отбор. Младият футболист показа и признателност към своя съотборник Пау Кубарси, като изрази мнение, че и той е заслужавал наградата.