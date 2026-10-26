БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Убийството на Евгения, намерена в куфар: Окончателно - 20...
Чете се за: 02:52 мин.
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров...
Чете се за: 01:02 мин.
Кирил Милов спечели бронзов медал на световното...
Чете се за: 01:45 мин.
"Пирогов": Предприехме всички мерки за...
Чете се за: 02:15 мин.
Семен Новиков ще спори за златото, а Едмонд Назарян за...
Чете се за: 03:52 мин.
Щабът на Гюров – Кандев сезира ЦИК за предизборна...
Чете се за: 02:35 мин.
10-годишно дете почина в "Пирогов":...
Чете се за: 01:12 мин.
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров...
Чете се за: 00:32 мин.
Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в...
Чете се за: 03:17 мин.
Димитровден е, честит празник!
Чете се за: 04:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ламин Ямал спечели „Златното момче“ за трета поредна година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

През последния сезон Ямал триумфира с Барселона в Ла Лига, а с националния тим на Испания спечели златните медали от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Ламин Ямал
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ламин Ямал получи отличието „Златното момче“ за трета поредна година. Звездата на Барселона и националния отбор на Испания отново бе избран за най-добър млад футболист, след като спечели наградата и през 2024 и 2025 година.

През последния сезон Ямал триумфира с Барселона в Ла Лига, а с националния тим на Испания спечели златните медали от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Към колекцията си от отборни отличия той добави и европейската титла от 2024 година. Единственият голям трофей, който все още липсва във витрината му, е този от Шампионската лига.

Наградата бе връчена от Андрий Шевченко, който сподели своето виждане за качествата, необходими на един футболист, за да достигне върха.

„Вярвам, че всяка генерация е имала своите предизвикателства, но едно нещо никога няма да се промени - талантът, дисциплината, вярата в себе си. Това винаги ще те прави добър футболист“, заяви Шевченко.

От своя страна Ямал посвети индивидуалното отличие на съотборниците си в Барселона и испанския национален отбор. Младият футболист показа и признателност към своя съотборник Пау Кубарси, като изрази мнение, че и той е заслужавал наградата.

„За мен е чест да бъда тук и да получа тази награда. Иска ми се да бъде Кубарси тук моят съотборник, може би той най-много заслужава тази награда. Благодаря на моите съотборници в националния отбор и клуба. Това е индивидуална награда, но нямаше да постигна нищо без моите съотборници“, каза Ямал.

# Ламин Ямал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
1
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
2
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във Великобритания
3
Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във...
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция
4
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция
Премиерът Румен Радев: В неделя ще избираме между мира и войната
5
Премиерът Румен Радев: В неделя ще избираме между мира и войната
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров печели вота в чужбина, Йотова остава втора
6
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров печели вота в...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
3
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Европейски футбол

Церемонията "Златната топка" за 2026 г.: Кои са фаворитите за престижното отличие
Церемонията "Златната топка" за 2026 г.: Кои са фаворитите за престижното отличие
Намериха заместник на Саша Илич начело на Партизан Намериха заместник на Саша Илич начело на Партизан
Чете се за: 01:10 мин.
Олимпик Марсилия прати нападател във втория отбор Олимпик Марсилия прати нападател във втория отбор
Чете се за: 01:07 мин.
Моуриньо изравни Зидан по победи в "Ел Класико" Моуриньо изравни Зидан по победи в "Ел Класико"
Чете се за: 01:57 мин.
Жозе Моуриньо: Най-добрият ни мач до момента Жозе Моуриньо: Най-добрият ни мач до момента
Чете се за: 02:02 мин.
Милан взе своето срещу Удинезе Милан взе своето срещу Удинезе
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Видеонаблюдението на вота: Какви нарушения засякоха камерите? Видеонаблюдението на вота: Какви нарушения засякоха камерите?
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Това е победа на смелостта над страха": Студентите в Сърбия ликуват след триумфа на изборите "Това е победа на смелостта над страха": Студентите в Сърбия ликуват след триумфа на изборите
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Германия е задържала издирваните за палеж на антени на...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Убийството на Евгения, намерена в куфар: Окончателно - 20 г. затвор...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Здравният министър е разпоредила проверка по случая с починалото...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
„Ако не е Гади, ще е Биби“: Разделение в Израел в...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ