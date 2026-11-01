Лазаретът в Байерн се увеличава

Байерн (Мюнхен) получи сериозен удар след дербито с Борусия (Дортмунд), завършило 2:2. Исмаел Сайбари и Серж Гнабри са с контузии и ще отсъстват от терените за неопределен период, обявиха от германския шампион.

Сайбари е с разкъсване на синдесмозната връзка на десния глезен и вече е претърпял успешна операция. Мароканският национал напусна терена с видими болки, а след мача се придвижваше с патерици.

Гнабри също бе принудително заменен в двубоя. Медицинските прегледи са установили мускулна травма в задната част на лявото бедро. От Байерн уточниха, че крилото ще започне рехабилитация, а след няколко дни ще премине нов медицински преглед.

Проблемите на баварците се задълбочават и заради състоянието на Майкъл Олисе, който също е получил травма в края на срещата с Борусия.