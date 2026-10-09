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Леонид Шейнгезихт отпадна на полуфиналите на двойки на тенис турнира в Понтеведра

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Спорт
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Българинът и Виктор Паганети отстъпиха пред водачите в схемата Диого Маркеш и Васко Леоте Прата (Португалия)

Леонид Шейнгезихт отпадна на полуфиналите на двойки на тенис турнира в Понтеведра
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Леонид Шейнгезихт отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настила в Понтеведра (Испания) с награден фонд 15 хиляди евро.

Българинът и Виктор Паганети (Франция), поставени под номер 3, отстъпиха пред водачите в схемата Диого Маркеш и Васко Леоте Прата (Португалия) с 4:6, 3:6 за 68 минути на корта.

Шейнгезихт и Паганети пропиляха аванс от 3:1 в първия сет, а във втората част не удържаха подаването си в шестия гейм и така приключиха участие в надпреварата.

#Леонид Шейнгезихт

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