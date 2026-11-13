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ЗАПАЗЕНИ

Лига на нациите: България - Исландия (ГАЛЕРИЯ)

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Мачът е в Пловдив.

Лига на нациите: България - Исландия
Снимка: Startphoto.bg
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Снимки: Startphoto.bg.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27

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