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Лига на нациите: България - Исландия (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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21:50, 13.11.2026
Спорт
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Мачът е в Пловдив.
Снимка: Startphoto.bg
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#УЕФА Лига на нациите 2026/27
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