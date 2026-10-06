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Лионел Меси: Специални моменти, които със сигурност ще ми липсват

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Спорт
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Аржентинецът проведе последната си тренировка с националния отбор.

Лионел Меси
Снимка: БГНЕС
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Аржентинският нападател Лионел Меси сподели емоциите си след последната си тренировка с националния отбор.

„Специални моменти, които съм сигурен, че ще ми липсват“, написа 39-годишният футболист в социалните мрежи.

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Меси преди това обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. Той спечели злато с националния отбор на световното първенство през 2022 г. и сребро на турнира през 2026 г.

В нощта на 7 октомври на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес ще се проведе приятелски мач между Аржентина и Бенин. Това ще бъде последната изява на Меси за националния отбор.

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