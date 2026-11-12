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Лионел Скалони удължи договора си с Аржентина до 2030 година

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Всички помощници в треньорския му щаб също ще останат на постовете си до края на новия договор, който обхваща периода 2027–2030 г.

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Снимка: БТА
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Лионел Скалони удължи договора си като селекционер на Аржентина до 2030 г. Новината беше потвърдена от президента на местната футболна асоциация Клаудио Тапия. Предишното споразумение на 48-годишния специалист изтичаше в края на 2026 г.

Всички помощници в треньорския му щаб също ще останат на постовете си до края на новия договор, който обхваща периода 2027–2030 г.

Скалони пое националния отбор през 2018 г. и изгради един от най-успешните състави в историята на аржентинския футбол. Под негово ръководство „гаучосите“ спечелиха световната титла през 2022 г., две отличия от Копа Америка и Финалисима.

„Щастлив съм. Това е, което всички искахме. На същото място сме, където бяхме и в първия ден, със същото вълнение и същия стремеж както винаги“, заяви Скалони след обявяването на новината.

Балансът му начело на Аржентина е впечатляващ – 107 мача, 79 победи, 18 равенства и само 10 загуби. Тимът отбеляза 231 гола и допусна 57, а между юли 2019 и ноември 2022 г. записа серия от 36 поредни срещи без поражение.

# Лионел Скалони

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