Лионел Скалони удължи договора си с Аржентина до 2030 година

Лионел Скалони удължи договора си като селекционер на Аржентина до 2030 г. Новината беше потвърдена от президента на местната футболна асоциация Клаудио Тапия. Предишното споразумение на 48-годишния специалист изтичаше в края на 2026 г.

Всички помощници в треньорския му щаб също ще останат на постовете си до края на новия договор, който обхваща периода 2027–2030 г.

Скалони пое националния отбор през 2018 г. и изгради един от най-успешните състави в историята на аржентинския футбол. Под негово ръководство „гаучосите“ спечелиха световната титла през 2022 г., две отличия от Копа Америка и Финалисима.

„Щастлив съм. Това е, което всички искахме. На същото място сме, където бяхме и в първия ден, със същото вълнение и същия стремеж както винаги“, заяви Скалони след обявяването на новината.

Балансът му начело на Аржентина е впечатляващ – 107 мача, 79 победи, 18 равенства и само 10 загуби. Тимът отбеляза 231 гола и допусна 57, а между юли 2019 и ноември 2022 г. записа серия от 36 поредни срещи без поражение.