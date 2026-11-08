Ливърпул се върна към победите с убедителен успех над Кристъл Палас

Ливърпул постигна убедителна победа с 3:1 при гостуването си на Кристъл Палас в среща от десетия кръг на Висшата лига. Мърсисайдци решиха до голяма степен изхода на двубоя с две попадения около почивката, а успехът ги изкачи на четвъртото място във временното класиране с две точки пред петия Челси.

Ливърпул нанесе своя удар в края на първото полувреме. В 40-ата минута Доминик Собослай центрира от статично положение, а Алексис Мак Алистър се възползва от подаването и откри резултата.

Само минути след началото на втората част Флориан Виртц удвои преднината на гостите след асистенция на Брадли Баркола. Александър Исак направи резултата класически в 89-ата минута, а в добавеното време домакините получиха право да изпълнят дузпа за нарушение на Милош Керкез. Еди Нкетия реализира наказателния удар и оформи крайното 1:3.

Поражението остави Кристъл Палас на последното място в класирането със седем точки – колкото има и Манчестър Юнайтед.

Междувременно Брайтън се изкачи на втората позиция след домакинска победа с 2:0 над Брентфорд. „Чайките“ събраха 22 точки и изпревариха Манчестър Сити, който претърпя поражение с 1:3 от Нотингам Форест. Лидер остава Арсенал с 27 пункта.

Брайтън реши срещата още преди почивката. Диего Гомес откри резултата в 15-ата минута, а Паскал Грос реализира дузпа в 42-рата. Между двете попадения Брентфорд остана с човек по-малко, след като бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго получи червен картон.

Челси допусна четвъртото си поражение от началото на сезона, отстъпвайки с 0:1 при гостуването си на Съндърланд. Единственото попадение в срещата реализира Енцо Льо Фи в 36-ата минута. „Черните котки“ вече имат една точка повече от Манчестър Юнайтед и Кристъл Палас.