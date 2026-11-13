Лоренцо Музети и Тейлър Фриц продължават към полуфиналите в Стокхолм

Американецът Тейлър Фриц и италианецът Лоренцо Музети се класираха за полуфиналите на турнира в Стокхолм ATP 250, като ще играят помежду си за място на финала.

Поставеният под номер 1 в схемата на турнира Фриц се класира без игра за тази фаза след отказване на датчанина Холгер Руне, който се отказа заради контузия.

Музети надигра французина Юго Юмбер със 7:6 (5), 3:6, 6:4, за да намери място в Топ 4. Двамата бяха на корта в оспорван мач в продължение на два часа и половина. Юмбер бе финалист в Стокхолм миналата година, като отстъпи в мача за титлата пред норвежеца Каспер Рууд.

В другия полуфинал ще се срещнат чилиецът Алехандро Табило и аржентинецът Тиаго Тиранте. Табило, който е под номер 31 в световната ранглиста на АТП, победи американеца Алекс ЗМикелсен със 7:5, 7:6 (2). Тиранте имаше още по-оспорван и труден мач с Александър Шевченко от Казахстан, който спечели след 7:6 (5), 6:7 (5), 6:3.