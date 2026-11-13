Ловешката средновековна крепост ще бъде осветена в лилаво за Световния ден на недоносените деца

Община Ловеч ще се включи в отбелязването на Световния ден на недоносените деца – 15 ноември, като Ловешката средновековна крепост ще бъде осветена в лилаво в неделя от 19.30 до 21.30 часа. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Инициативата е част от есенната кампания „Заедно за недоносените деца“, организирана от фондация „Нашите недоносени деца“ в партньорство с Асоциацията на специалистите по комуникации в общините. Кампанията поставя акцент върху правото на всяко преждевременно родено дете на навременна и качествена медицинска грижа, необходимостта родителите да бъдат близо до децата си в болнична среда и осигуряването на дългосрочна психологическа, терапевтична и социална подкрепа за семействата. Инициативата изразява и признателност към лекарите, акушерките и неонатологичните екипи, които се грижат за недоносените деца, допълват от пресцентъра на Община Ловеч.

Към инициативата за повишаване на обществената осведоменост за преждевременното раждане и грижата за недоносените бебета се присъединява и Община Шумен. В лилав цвят на 15 ноември ще бъдат осветени два от символите на града – Драматично-кукленият театър „Васил Друмев“ и Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава".