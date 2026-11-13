БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
Чете се за: 01:45 мин.
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да...
Чете се за: 01:00 мин.
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на...
Чете се за: 06:52 мин.
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ловешката средновековна крепост ще бъде осветена в лилаво за Световния ден на недоносените деца

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
ловешката средновековна крепост осветена лилаво световния ден недоносените деца
Снимка: БТА
Слушай новината

Община Ловеч ще се включи в отбелязването на Световния ден на недоносените деца – 15 ноември, като Ловешката средновековна крепост ще бъде осветена в лилаво в неделя от 19.30 до 21.30 часа. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Инициативата е част от есенната кампания „Заедно за недоносените деца“, организирана от фондация „Нашите недоносени деца“ в партньорство с Асоциацията на специалистите по комуникации в общините. Кампанията поставя акцент върху правото на всяко преждевременно родено дете на навременна и качествена медицинска грижа, необходимостта родителите да бъдат близо до децата си в болнична среда и осигуряването на дългосрочна психологическа, терапевтична и социална подкрепа за семействата. Инициативата изразява и признателност към лекарите, акушерките и неонатологичните екипи, които се грижат за недоносените деца, допълват от пресцентъра на Община Ловеч.

Към инициативата за повишаване на обществената осведоменост за преждевременното раждане и грижата за недоносените бебета се присъединява и Община Шумен. В лилав цвят на 15 ноември ще бъдат осветени два от символите на града – Драматично-кукленият театър „Васил Друмев“ и Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава".

#лилаво #ловешка крепост #Световен ден на недоносените деца

Последвайте ни

ТОП 24

Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
1
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния
3
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова
4
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради...
Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция
5
Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване...
Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността на Украйна и Европа
6
Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
5
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
6
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...

Още от: Регионални

Спряно е движението в двете посоки по пътя Видин – Монтана в участъка Ружинци – Плешиве заради катастрофа
Спряно е движението в двете посоки по пътя Видин – Монтана в участъка Ружинци – Плешиве заради катастрофа
Заради гъста мъгла и "черен" лед спряха движението на тирове през Петрохан Заради гъста мъгла и "черен" лед спряха движението на тирове през Петрохан
Чете се за: 00:57 мин.
Автомобил се блъсна в пътен знак край спирка във Варна, двама са в болница (СНИМКИ) Автомобил се блъсна в пътен знак край спирка във Варна, двама са в болница (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
Пета поредна година в Димитровград се организира тържество за „златни сватби“ за Деня на християнското семейство Пета поредна година в Димитровград се организира тържество за „златни сватби“ за Деня на християнското семейство
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж с 2,49 промила алкохол се блъсна в паркиран автомобил и електрически стълб в Разград Мъж с 2,49 промила алкохол се блъсна в паркиран автомобил и електрически стълб в Разград
Чете се за: 01:42 мин.
В търсене на справедливост: Близки на починалия Ангел на протест (СНИМКИ) В търсене на справедливост: Близки на починалия Ангел на протест (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Войната по пътищата се ожесточава: От началото на годината 439 души са загубили живота си при тежки катастрофи
Войната по пътищата се ожесточава: От началото на годината 439 души...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа в Добричко (СНИМКИ) 14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа в Добричко (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Чехите на протест срещу реформа във финансирането на обществените медии Чехите на протест срещу реформа във финансирането на обществените медии
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Заради гъста мъгла и "черен" лед спряха движението на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Най-късно утре се очаква да се нормализира изцяло въздушният трафик...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иран атакува с дронове американски бази в Бахрейн, обявена е...
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ