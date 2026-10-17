Лудогорец се класира за осминафиналите за Купата на България

Лудогорец се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България, след като победи Берое в Стара Загора с 3:0. Всички попадения паднаха след почивката. Първо Ивайло Чочев реализира от дузпа в 66-та минута, а две минути по-късно Кайо Видал удвои. Руан Круз направи 3:0 в 71-та минута и оформи крайния резултат.

В добавеното време на първата част Лудогорец имаше три последователни възможности да отрие резултата. Първо Иван Желизко изпълни пряк свобден удар, който бе избит в корнер от Гошев. След последвалото късо разиграване Ерик Маркуш центрира, а топката рикошира в крак на бранител и срещна напречната греда, след което бе избита в нов ъглов удар. При неговото изпълнение се получи разбъркване, при което Омар Рекик шутира от наказателното поле, но топката отново срещна гредата.

Играта не се промени и в началните минути на второто полувреме, а Иван Гошев отново направи отлично спасяване в 50-та минута след удар от близка дистанция на влезлият на почивката Руан Круз.

Най-доброто положение за Берое до момента бе в 56-та минута, когато Шейк Диаманка надбяга защитата и стреля от малък ъгъл, но Иво Гърбич изби.

Лудогорец нанесе своя удар в рамките на пет минути, в които отбеляза три гола. Първо Ивайло Чочев реализира от дузпа в 66-та минута, отсъдена за игра с ръка на Запро Динев.

Две минути по-късно Иван Желизко изведе Кайо Видал зад отбраната на домакините, халфът овладя на гърди и прати топката зад гърба на Иван Гошев за 0:2.

В 71-та минута Руан Круз направи 0:3. Желизко стреля от дистанция, а Иван Гошев изби, но в краката на нападателя, който не сбърка от близо.

Стражът на Берое Иван Гошев получи директен червен картон в 75-та минута, след като игра с ръка извън наказателното поле.