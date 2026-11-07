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Лукас Петков игра цял мач при загубата на Елферсберг от Борусия Дортмунд

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Спорт
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Българският национал отправи три точни изстрела, но не успя да се разпише.

Лукас Петков Борусия Дортмунд Елферсберг
Снимка: БТА
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Българският национал Лукас Петков изигра цял мач при поражение на Елферсберг с 1:2 срещу Борусия Дортмунд в мач от германското първенство по футбол. "Черно-белите" останаха на седмо място в класирането с 13 точки, а "жълто-черните" са на втора позиция.

Петков изигра силен мач за Елферсберг и отправи пет удара, три от които попаднаха в очертанията на вратата, но не бяха превърнати в голове. Единственото попадение за гостите падна в 81-вата минута чрез Ноел Футкой, а по-рано Феликс Нмеча вкара два пъти за домакините.

Дортмунд е с 21 точки и изостава по голова разлика от Байерн Мюнхен, който се възползва от първото попадение на Йозуа Кимих през сезона и спечели с 2:1 срещу Майнц. Той вкара първия гол в 14-ата минута с удар от около 20 метра, а след полувремето Хари Кейн асистира на Ленард Карл за 2:0 в полза на баварците, които бяха без контузените Луис Диас, Джамал Мусиала, Исмаел Сайбари и Серж Гнабри.

Вратарят Мануел Нойер пък стана най-възрастният футболист в историята на Байерн с мач в Бундеслигата, след като излезе на терена на 40 години и 225 дни. Той обаче също получи травма при центриране и бе заменен в края на първото полувреме от Йонас Урбих.

Майнц, който загуби четвърти пореден мач във всички турнири, не е печелил домакинство в Бундеслигата от март месец. Днес точен за отбора бе Филип Тийтц в добавеното време.

РБ Лайпциг остана с три точки зад Байерн и Дортмунд, след като победи с 5:2 Аугсбург. Падерборн и Айнтрахт Франкфурт пък завършиха наравно 2:2.

#Елферсберг #Лукас Петков #Борусия Дортмунд

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