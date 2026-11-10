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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Магистрала "Тракия" остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, видимостта е намалена

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От АПИ съветват пътуващите по обходните маршрути да се движат с повишено внимание заради интензивния двупосочен трафик 

Магистрала "Тракия" остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, видимостта е намалена
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Магистрала "Тракия" е затворена в двете посоки в района на Ямбол, видимостта в района остава намалена, съобщават от Агенция "Пътна инфрсаструктура".

На терен на мястото на инцидента работят екипи на АПИ и всички аварийни служби. Заради големия брой тежкотоварни автомобили, участвали в инцидента и следствените действия се очаква затварянето на участъка и в двете посоки да продължи за дълъг период.

Обходните маршрути и за леките, и за товарните автомобили над 12 т са както следва:

Посока Бургас: Горно Александрово - Зимница - Лозенец - Стралджа - Венец - Огнен - Искра - Карнобат - Драганци. I-7 (Горно Александрово – Зимница), I-6 (E-773) (Горно Александрово – Лозенец – Стралджа – Венец – Огнен – Искра – Карнобат), III-7957 (Карнобат) и III-795 (Драганци – Карнобат)

Посока София: Драганци - Карнобат - Сливен - Тополчане - Калояново - Глушник - Блатец - Драгоданово - Трапоклово - Горно Александрово - Стралджа - Лозенец - Венец - Огнен - Искра - Гергевец - Крушаре - Хаджидимитрово - III-795 (Драганци - Карнобат), III-7957 (Карнобат), I-6 (E-773) (Сливен – Тополчане - Калояново - Глушник - Блатец - Драгоданово - Трапоклово - Горно Александрово – Стралджа - Лозенец - Венец - Огнен – Искра - Карнобат) и II-53 (Гергевец - Сливен - Крушаре - Хаджидимитрово).

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават актуална информация за пътната обстановка в реално време чрез онлайн системата на АПИ на traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.

#магистрала "Тракия" #верижна катастрофа

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