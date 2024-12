Магнус Карлсен се завръща на световното първенство по ускорен шахмат

Най-силният шахматист в момента Магнус Карлсен ще се завърне на световното първенство по ускорен и блиц-шахмат в Ню Йорк, след като първоначално се отказа от участие след решението на световната централа ФИДЕ да не го допусне до залата заради нарушаване на дрескода.

Норвежецът пристигна в залата по дънки, което не е позволено и беше помолен да се върне в хотела си е да се преоблече, но подобен съвет не му се стори удачен и той предпочете изобщо да не играе. Иначе Карлсен е световен шампион в периода от 2013-а до 2023-а година.

В интервю, дадено за приложението Take Take Take в социалната мрежа YouTube, 34-годишният шахматист потвърди, че ще се завърне. Турнирът по блиц ще се играе в понеделник и вторник.

"За да кажем цялата дълга история накратко: ще играя поне още един ден тук, в Ню Йорк. Ако се справя добре, и още един ден след това“, заяви Карлсен.

Той допълни, че е разговарял с президента на ФИДЕ Аркадий Дворкович за случката с облеклото.

"Говорих с Дворкович и с главния спонсор на първенството Тимур Турлов и ми се стори, че в крайна сметка можем да проведем някои ползотворни дискусии. След това реших да играя. Освен това, обичам да играя блиц. И искам феновете да ме гледат как играя. Може пък и да е да последен път, кой знае", допълни Карлсен.

Малко по-късно в неделния ден самият Аркадий Дворкович изрази съжаление в публикация в профила на ФИДЕ в социалната мрежа X (бивш туитър) за изострянето на ситуацията и призна жизненоважната роля на Карлсен за издигането на нивото на шахмата като спорт.

"Жалко е, че прилагането на правилата за облеклото, макар и да е юридически обосновано и последователно, остави у някои усещането, че това е непропорционално и предизвика ситуация, която всички биха предпочели да избегнат. Потвърждавам – нямаме двойни стандарти, които важат само за някои“, каза той.

Дворкович допълни, че е одобрил изпробването на по-гъвкав подход към облеклото по време на световното първенство по блиц, който ще позволи малки отклонения от официалния дрескод.

Карлсен изтъкна, че със сигурност няма да остави предпочитаните от него дрехи у дома.

"По принцип утре със сигурност ще играя с дънки“, каза още скандинавската звезда в шахмата.

Българският отбор остана извън първите 30 тима в партиите на ускорен шахмат, които приключиха вчера. Най-добро представяне записа Надя Тончева, която остана на 36-о място при жените с актив от 6 точки от 11 кръга.

