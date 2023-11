Макс Верстапен ще стартира от първа позиция на Гран при на Бразилия

Макс Ферстапен, който вече си осигури третата поредна титла във Формула 1, ще стартира от първа позиция на Гран при на Бразилия, която ще се състои в неделя. Нидерландският пилот с Ред Бул даде най-бързото време от 1:10.727 минута.

На 294 стотни зад него остава пилотът на Ферари Шарл Льоклер от Монако.

Трети от стартовата решетка в неделя ще тръгне канадецът Ланс Строл от Астън Мартин, който даде време от 1:11.344 минута. Веднага след него в подреждането остана съотборникът му в Астън Мартин Фернандо Алонсо от Испания. Петицата се допълва от седемкратният световен шампион Люис Хамилтън от Великобритания с Мерцедес.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Confirmation that Verstappen takes pole



A good day for Aston Martin too - Stroll finishes P3, Alonso P4 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/sSDytpNkgF