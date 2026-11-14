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Малаго и Галиани ще се борят за президентския пост в италианския футбол

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Спорт
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Джовани Малаго и Адриано Галиани официално бяха допуснати като кандидати за президентския пост в Италианската футболна федерация (ФИГК).

адриано галиани кандидатира президент италианската футболна федерация
Снимка: БГНЕС
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Джовани Малаго и Адриано Галиани официално бяха допуснати като кандидати за президентския пост в Италианската футболна федерация (ФИГК). Това потвърдиха от централата в събота.

67-годишният Малаго и 82-годишният Галиани ще се изправят един срещу друг на изборите за президент на федерацията, които ще се проведат на 14 декември. От ФИГК обявиха, че са одобрили кандидатурите и на двамата.

Италианската футболна федерация уточни, че Малаго разполага с подкрепата на клубовете от Серия А, докато зад Галиани застават представителите на футболистите и треньорите.

През юни тази година Малаго беше избран за президент на ФИГК, но впоследствие стана ясно, че няма право да заема поста, тъй като не е бил член на федерацията.

Заради възникналата ситуация Италианският олимпийски комитет обмисляше да постави ФИГК под специално управление. В крайна сметка обаче именно Малаго беше назначен на поста, като беше взето решение да се проведат нови избори.

Междувременно 67-годишният кандидат е загубил част от подкрепата на клубовете в Серия А. Само 11 от тях са го подкрепили като кандидат на лигата за президентския пост във ФИГК, докато през миналото лято зад него застанаха 19 от общо 20 клуба.

Изборите за президент на Италианската футболна федерация се провеждат с общо 516 гласа, но те нямат еднаква тежест. Всеки от участващите компоненти на италианския футбол разполага с различен процент от вота в зависимост от значението си в структурата на футболната система в страната.

Разпределението на гласовете е следното:
- Серия А: 20 делегати – 18% от гласовете
- Серия Б: 20 делегати – 6% от гласовете
- Лега Про (Серия С): 57 делегати – 12% от гласовете
- Национална аматьорска лига (ЛНД): 99 делегати – 34% от гласовете
- Футболисти: 52 делегати – 20% от гласовете
- Треньори: 26 делегати – 10% от гласовете

#Джовани Малаго #Адриано Галиани

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