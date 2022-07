Манчестър Юнайтед осъществи трансфера на Лисандро Мартинес

Манчестър Юнайтед постигна договорка с Аякс за трансфера на Лисандро Мартинес, съобщиха от английския клуб.

В идните дни футболистът ще премине медицински прегледи, и ще получи работна виза. Личните условия по договора между играча и клуба също са договорени.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez #MUFC || @LisandrMartinez