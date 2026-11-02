Манчестър Юнайтед получи подсилване преди двубоя с Рома

Патрик Доргу се завърна към пълноценните тренировки на Манчестър Юнайтед преди двубоя с Рома от Шампионската лига, който предстои във вторник. Датският национал не беше играл от септември, когато получи контузия по време на срещата на националния си отбор с Уелс.

Последната поява на 21-годишния защитник с екипа на „червените дяволи“ беше при равенството 1:1 срещу Фулъм във Висшата лига.

Добри новини за Майкъл Карик има и около състоянието на Амад Диало. Крилото също се включи в заниманието на базата в Карингтън, след като беше принудително заменено при загубата с 0:2 от Челси през уикенда.

Лисандро Мартинес също е на разположение на треньорския щаб, въпреки че получи червен картон на „Стамфорд Бридж“. Аржентинецът ще изтърпи наказанието си в следващия домакински мач на Юнайтед във Висшата лига – срещу Астън Вила.

Лени Йоро също се завръща след изтърпяно наказание в двубоя срещу Комо.

Извън сметките на Карик обаче остават Люк Шоу, Маркъс Рашфорд и Бенямин Шешко.