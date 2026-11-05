Манчестър Юнайтед желае да привлече Дидие Дешан

Името на Дидие Дешан все по-често се споменава от клубове, които обмислят смяна на мениджъра си.

„Не изключвам нищо“, каза Дидие Дешан миналия юни, преди последното си световно първенство с френския национален отбор, относно бъдещето си.

След 14 години начело на „сините“, 58-годишният треньор се възползва максимално от времето си извън играта, за да прекара повече време със семейството си. Но името му започва да се появява все по-често в новините за клубове, които се борят за по-добри резултати, като например Ювентус, който се бори да намери пътя си обратно към успеха. Италианската преса спомена името на Дешан няколко пъти.

Според други информации, още един голям европейски клуб се е свързал с французина през последните дни и това е Манчестър Юнайтед, който също се бори във Висшата лига. Ръководството работи усилено, за да намери подходящия заместник на Майкър Кирик и вече е говорил с треньори като Юлиан Нагелсман и Унай Емери. Последният обаче е по-вероятно да удължи договора си с Астън Вила.

Според информации в пресата във Франция, Дешан не е особено ентусиазиран да се присъедини към „червените дяволи“, които в момента са в криза, изправени пред критики от феновете и лоши трансферни сделки. Припомняме, че Дидие Дешан беше част от Висшата лига през сезон 1999-2000, когато играеше за Челси, след като напусна Ювентус.

Все още не е известно дали той ще бъде окончателният избор на ръководството на Манчестър Юнайтед и дали самият Дешан би приел такава оферта.