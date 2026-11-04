Марица Пловдив продължи с победа силната си серия в шампионата

Марица Пловдив продължава с перфектната си серия в Националната волейболна лига за жени след успех над Славия с 3:0 (25:14, 25:19, 25:12).

Пловдивчанки стартираха силно мача в зала "Строител", повеждайки набързо с 9:3 точки. До средата на гейма разликата набъбна на 16:9, а до края на гейма шампионките отпуснаха само още 5 точки, затваряйки го с 25:14.

Втората част беше далеч по-оспорвана, след като "белите" успяха да поведат с 6:9, като успяха да се задържат близо в резултата до 15:13 за "жълто-сините". До края Марица наложи своята воля и затвори гейма с 25:19.

В третата част Марица продължи да диктува събитията на полето, като много бързо дръпна с 13:6 точки. Резултатът продължи да нараства до 20:11 в полза на шампионките, които затвориха гейма с 25:12, а с него и мача.

В други срещи от кръга Марица 2022 се наложи с 3:0 (25:19, 25:22, 25:16) у дома срещу ВА Стойчев-Казийски, докато ЦСКА победи също в три части с 25:10, 25:13, 27:25 домакина Драгоман.