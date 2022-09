Мария Сакари - Джиджи Буфон: една непринудена среща в Парма

Тенисистката Мария Сакари се срещна с легендарния италиански вратар Джанлуиджи Буфон в тренировъчния център на ФК Парма. Сакари участва тази седмица на турнира от WTA в италианския град, където тя е поставена под номер 1 в основната схема. 44-годишният вратар продължава да играе, като в момента носи екипа на Парма в Серия "Б".

Развълнувана от срещата със своя идол, Сакари, която в момента заема седма позиция в световната ранглиста, сподели на Буфон: "На тренировка моят партньор на корта ми казва „прави като Джиджи Буфон“!“, а от своя страна вратарят не скри радостта си от този факт.

Буфон също каза, че се радва да се запознае с нея, като двамата си направиха и обща снимка за спомен, на която Буфон държи тенис ракетата на Сакари, а тя позира с неговата фланелка.

