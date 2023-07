Маркъс Рашфорд подписа нов договор с Манчестър Юнайтед

Голмайсторът на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд подписа нов договор, съобщиха от клуба.

Контрактът на 25-годишния английски национал е валиден до 30 юни 2028 година.

