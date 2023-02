Марта Басино надви Микаела Шифрин за титлата в Супер-Г

Италианката Марта Басино спечели втора световна титла в кариерата си, след като триумфира в супергигантския слалом на шампионата на планетата по алпийски ски във Франция.

26-годишната Басино успя да изпревари с едва 11 стотни американката Микаела Шифрин, която отново се размина с рекорден седми златен медал от световни първенства. Басино кара много силно във втората част на състезанието в Мерибел, като даде най-добро време в третия и четвъртия участък на пистата, за да завърши с резултат от 1 минута, 28.06 секунди.

Elegance, speed and precision



This is your run, your day and your victory @BassinoMarta #fisalpine pic.twitter.com/yl9aAf1Lm8