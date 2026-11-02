Мартин Великов ще ръководи за първи път мач в младежката Лига на УЕФА

Българският футболен съдия Мартин Великов получи първото си назначение за мач от Младежката лига на УЕФА. Той ще ръководи двубоя между норвежкия Будьо/Глимт и френския Лил от основната фаза на турнира.

Срещата е насрочена за 3 ноември (вторник) от 12:00 часа на стадион „Аспмюра“ в Норвегия. Асистенти на Великов ще бъдат Христо Хаджийски и Красимир Атанасов, а за четвърти съдия е назначен местният рефер Мартин Берг. Дежурен делегат на УЕФА ще бъде шотландецът Стюърт Робъртсън.

Това е третото международно назначение за Великов през настоящия сезон. До момента той получи две назначения за квалификационни срещи на национални отбори до 19 години – Швейцария – Израел и Швейцария – Лихтенщайн, които се проведоха през октомври.