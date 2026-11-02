Мартин Великов ще ръководи за първи път мач в младежката Лига на УЕФА

Това е третото международно назначение за рефера през настоящия сезон.
Българският футболен съдия Мартин Великов получи първото си назначение за мач от Младежката лига на УЕФА. Той ще ръководи двубоя между норвежкия Будьо/Глимт и френския Лил от основната фаза на турнира.
Срещата е насрочена за 3 ноември (вторник) от 12:00 часа на стадион „Аспмюра“ в Норвегия. Асистенти на Великов ще бъдат Христо Хаджийски и Красимир Атанасов, а за четвърти съдия е назначен местният рефер Мартин Берг. Дежурен делегат на УЕФА ще бъде шотландецът Стюърт Робъртсън.
Това е третото международно назначение за Великов през настоящия сезон. До момента той получи две назначения за квалификационни срещи на национални отбори до 19 години – Швейцария – Израел и Швейцария – Лихтенщайн, които се проведоха през октомври.