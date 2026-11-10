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Мащабно спасително учение с два кораба по Дунав се проведе край Русе (СНИМКИ)

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Мащабно спасително учение с два кораба по Дунав се проведе край Русе (СНИМКИ)
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Мащабно учение за спасяване на пасажери при инцидент с два кораба по река Дунав се проведе край Русе. Събитието беше инициирано от областния управител на Русе, а операцията се координираше от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Целта бе да се провери оперативната готовност, времето за реакция и взаимодействието между отделните институции от Единната спасителна система и съседната държава при възникване на инциденти по река Дунав с множество пострадали хора.

Снимки: БТА

#спасително учение #река Дунав #учение

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