Мащабно спасително учение с два кораба по Дунав се проведе край Русе (СНИМКИ)

Мащабно учение за спасяване на пасажери при инцидент с два кораба по река Дунав се проведе край Русе. Събитието беше инициирано от областния управител на Русе, а операцията се координираше от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Целта бе да се провери оперативната готовност, времето за реакция и взаимодействието между отделните институции от Единната спасителна система и съседната държава при възникване на инциденти по река Дунав с множество пострадали хора.

Снимки: БТА