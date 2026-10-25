Матей Казийски с 22 точки за успеха на Халкбанк в турската волейболна лига

Денислав Бърдаров, Матей Казийски и тимът на Халкбанк (Анкара) продължават успешното си представяне в турската Ефелер Лига. Воденият от Радостин Стойчев тим измъкна драматична победа като гост на Спор Тото с 3:2 (25:27, 25:23, 20:25, 35:33, 15:9) в дербито на Анкара от втори кръг. Двубоят продължи 165 минути.

Казийски изигра страхотен мач, като се разписа с 22 точки (1 ас, 1 блокада) и бе втори по резултатност. Денислав Бърдаров добави 9 точки (2 блокада). Най-голям актив записа Дарлан Соуса с 28 точки (1 ас, 2 блокади). Сам Деру реализира 14 точки (4 блокади). За съперника Ръреш Бълеан записа 23 точки (2 аса, 1 блокада), с 20 точки се отчете Хесус Ерера Хайме (3 аса, 1 блокада).

В следващия кръг Халкбанк среща Алтекма, на 27 октомври (вторник) от 14:00 ч. б.в. Спор Тото излиза срещу Акедаш Оникишубат Беледийеспор, в 18:00 ч.