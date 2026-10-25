БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Матей Казийски с 22 точки за успеха на Халкбанк в турската волейболна лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Казийски се разписа с 22 точки и бе втори по резултатност. Денислав Бърдаров добави 9 точки за успеха.

Матей Казийски с 22 точки за успеха на Халкбанк в турската волейболна лига
Слушай новината

Денислав Бърдаров, Матей Казийски и тимът на Халкбанк (Анкара) продължават успешното си представяне в турската Ефелер Лига. Воденият от Радостин Стойчев тим измъкна драматична победа като гост на Спор Тото с 3:2 (25:27, 25:23, 20:25, 35:33, 15:9) в дербито на Анкара от втори кръг. Двубоят продължи 165 минути.

Казийски изигра страхотен мач, като се разписа с 22 точки (1 ас, 1 блокада) и бе втори по резултатност. Денислав Бърдаров добави 9 точки (2 блокада). Най-голям актив записа Дарлан Соуса с 28 точки (1 ас, 2 блокади). Сам Деру реализира 14 точки (4 блокади). За съперника Ръреш Бълеан записа 23 точки (2 аса, 1 блокада), с 20 точки се отчете Хесус Ерера Хайме (3 аса, 1 блокада).

В следващия кръг Халкбанк среща Алтекма, на 27 октомври (вторник) от 14:00 ч. б.в. Спор Тото излиза срещу Акедаш Оникишубат Беледийеспор, в 18:00 ч.

# Денислав Бърдаров #ВК Халкбанк Анкара #Матей Казийски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
1
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
4
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
5
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на Слави Бинев
6
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на...

Най-четени

Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
1
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...

Още от: Български волейбол

Гледайте Славия - Левски от НВЛ за жени по БНТ 3
Гледайте Славия - Левски от НВЛ за жени по БНТ 3
ЦСКА с втора победа от началото на женското волейболно първенство ЦСКА с втора победа от началото на женското волейболно първенство
Чете се за: 01:00 мин.
Локомотив Авиа стартира сезона с домакинска победа над Монтана Локомотив Авиа стартира сезона с домакинска победа над Монтана
Чете се за: 02:35 мин.
Категоричен успех за ЦСКА на старта на НВЛ за мъже Категоричен успех за ЦСКА на старта на НВЛ за мъже
Чете се за: 00:57 мин.
Берое 2016 победи Металург в мач от първия кръг на мъжкото волейболното първенство Берое 2016 победи Металург в мач от първия кръг на мъжкото волейболното първенство
Чете се за: 02:15 мин.
Пореден категоричен успех за Марица (Пловдив) в НВЛ Пореден категоричен успех за Марица (Пловдив) в НВЛ
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

България избира седмия президент
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Вотът в чужбина: Общо секциите зад граница са 613 в 60 държави Вотът в чужбина: Общо секциите зад граница са 613 в 60 държави
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Изборният ден в Турция започна без проблеми (СНИМКИ) Изборният ден в Турция започна без проблеми (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Дълги опашки за гласуване се извиха в Белград (СНИМКИ) Дълги опашки за гласуване се извиха в Белград (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Къде и кога се ограничава движението в деня на вота в София?
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
И в Бургас – първи проблеми с машинното гласуване
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Вотът на незрящите – с тактилни шаблони или с машини
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
1000 арестувани след протестите във Франция, този път без погроми...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ