Мъж нападна полицай, охраняващ изборна секция в севлиевското село Дамяново

В нощта преди изборите в севлиевското село Дамяново мъж нападна полицай, който охранява избирателна секция. Той е задържан за срок от 24 часа.

По неофициална информация до ситуацията се е стигнало след скандал между две семейства в село Дамяново. След ескалация на напрежението, мъж в нетрезво състояние излиза на улицата и чупи стъклото на кола, която е паркирана в непосредствена близост до избирателна секция в селото. Стига се до намесата на полицейския служител и в опит да задържи извършителя, той е бил нападнат. Той е с лека телесна повреда и по случая се води разследване. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Иначе изборният ден в селото днес протича нормално. Няма сигнали за нарушения в областите Габрово и Велико Търново. В Трявна в една от секциите има проблем с машината и там се очаква всеки момент да се вземе решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

Вижте прякото включване на Мирела Дончева