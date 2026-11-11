БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са от...
Чете се за: 00:40 мин.
Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще...
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерът Радев: Всеки от нас можеше да бъде смачкан...
Чете се за: 01:27 мин.
Задържан е шофьорът на камиона, от който тръгва едната...
Чете се за: 01:15 мин.
Автомагистрала „Тракия“ е отворена за...
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Днес е обявен ден на траур заради трагедията на магистрала „Тракия" ***При тежката верижна катастрофа загинаха 11 души, а над 50 са ранените ***
В развитие

ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Медици от Бургас благодариха на хората, които са кръводарили след призива заради тежката катастрофа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Запази
Слушай новината

Шестима от пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ продължават лечението си в болница „Сърце и мозък“ в Бургас. Двама от тях са настанени в реанимация, а останалите са под медицинско наблюдение.

Веднага след сигнала за трагичния инцидент лечебното заведение е изпратило три линейки с реанимационни екипи на място. Други два екипа са били в готовност на летище Бургас. По молба на медиците от Ямбол е осигурен и транспорт за двама тежко пострадали.

От болницата изказаха съболезнования на близките на загиналите и благодариха на всички медицински екипи, пожарникари и полицаи, участвали в спасителната операция. Благодарност беше отправена и към жителите на Бургаска област, които се включиха в акциите по кръводаряване.

От лечебното заведение отчетоха и съдействието на кмета Димитър Николов, който още в първите часове след катастрофата е посетил пострадалите и е предложил подкрепа.

Медиците отправиха и призив за повече внимание и отговорност на пътя, за да бъдат предотвратени подобни трагедии.

#верижна катастрофа на АМ "Тракия" #Бургас #медици #АМ "Тракия" #верижна катастрофа

Водещи новини

Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира след катастрофата на АМ „Тракия“
Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Трагедията на АМ „Тракия“: Задържан е румънски шофьор на тир Трагедията на АМ „Тракия“: Задържан е румънски шофьор на тир
Чете се за: 04:32 мин.
Състоянието на ранените: Около десет от пострадалите са в тежко състояние Състоянието на ранените: Около десет от пострадалите са в тежко състояние
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще получат еднократна помощ от 8000 евро, заявиха от Социалното министерство Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще получат еднократна помощ от 8000 евро, заявиха от Социалното министерство
Чете се за: 02:05 мин.
Политика
Проверяват състоянието на асфалта на АМ „Тракия“ след...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са от едно село
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Над 300 евакуирани училища в Италия заради бомбени заплахи
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Опашки за кръводаряване в София в подкрепа на пострадалите на АМ...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ