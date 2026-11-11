Медици от Бургас благодариха на хората, които са кръводарили след призива заради тежката катастрофа

Шестима от пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ продължават лечението си в болница „Сърце и мозък“ в Бургас. Двама от тях са настанени в реанимация, а останалите са под медицинско наблюдение.

Веднага след сигнала за трагичния инцидент лечебното заведение е изпратило три линейки с реанимационни екипи на място. Други два екипа са били в готовност на летище Бургас. По молба на медиците от Ямбол е осигурен и транспорт за двама тежко пострадали.

От болницата изказаха съболезнования на близките на загиналите и благодариха на всички медицински екипи, пожарникари и полицаи, участвали в спасителната операция. Благодарност беше отправена и към жителите на Бургаска област, които се включиха в акциите по кръводаряване.

От лечебното заведение отчетоха и съдействието на кмета Димитър Николов, който още в първите часове след катастрофата е посетил пострадалите и е предложил подкрепа.

Медиците отправиха и призив за повече внимание и отговорност на пътя, за да бъдат предотвратени подобни трагедии.