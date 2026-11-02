Мерт Дурмуш се разписа при нов успех на Специя

Българският нападател Мерт Дурмуш се разписа при победата на Специя с 2:1 над втория отбор на Аталанта в двубой от 12-ия кръг на италианската Серия С.

Дурмуш започна срещата на резервната скамейка, но се появи в игра в 64-ата минута и само 20 минути по-късно отбеляза второто попадение за своя тим. Гостите успяха да намалят изоставането си в заключителните минути, но Специя запази преднината си и стигна до трите точки.

Така тимът продължава без поражение от началото на сезона и уверено заема първото място с 32 точки. Преднината му пред втория в класирането Равена е шест пункта.