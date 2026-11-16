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Милан е готов да предложи 60 милиона евро за Ендрик

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Бразилецът има само 141 игрови минути за Реал Мадрид.

милан готов предложи милиона евро ендрик
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Нападателят на Реал Мадрид Ендрик преживява труден старт на сезона. След като записа само седем участия (един гол и една асистенция), 20-годишният бразилец е играл едва 141 минути. Това ограничено игрово време предполага евентуален трансфер под наем тази зима.

Милан е един от спряганите клубове, в които може да бъде трансфериран футболистът.

Според Corriere dello Sport, „росонерите“ биха могли да подадат оферта от 60 милиона евро за 20-годишния бразилски нападател.

Тази атрактивна оферта включва бонус от 10 милиона евро и клауза за обратно откупуване от 80 милиона евро.

Ендрик се присъедини към Реал Мадрид през юли 2024 г, а след това игра една година за Олимпик Лион, преди да се завърне този сезон при столичани.

Като юноша Ендрик е част от тима на Палмейрас, с когото има две титли в бразилското първенство.

В очакване на своето завръщане на терена с екипа на италианския Равена, Роналдиньо беше попитан и за бъдещето на своя сънародник Ендрик. На въпрос за възможността да види Ендрик да играе в Серия А, Роналдиньо одобри тази възможност в интервю за Gazzetta dello Sport.

"Ендрик в Серия А? Разбира се. Той е играч, способен да играе навсякъде по света, участвал е в множество лиги и е постигнал добри резултати във Франция, Бразилия и Испания. Той е много млад и играе много добре", коментира носителят на „Златната топка“ през 2005 г.

#Ендрик #ФК Милан #ФК Реал Мадрид

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