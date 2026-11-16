Милан е готов да предложи 60 милиона евро за Ендрик

Бразилецът има само 141 игрови минути за Реал Мадрид.
Нападателят на Реал Мадрид Ендрик преживява труден старт на сезона. След като записа само седем участия (един гол и една асистенция), 20-годишният бразилец е играл едва 141 минути. Това ограничено игрово време предполага евентуален трансфер под наем тази зима.
Милан е един от спряганите клубове, в които може да бъде трансфериран футболистът.
Според Corriere dello Sport, „росонерите“ биха могли да подадат оферта от 60 милиона евро за 20-годишния бразилски нападател.
Тази атрактивна оферта включва бонус от 10 милиона евро и клауза за обратно откупуване от 80 милиона евро.
Ендрик се присъедини към Реал Мадрид през юли 2024 г, а след това игра една година за Олимпик Лион, преди да се завърне този сезон при столичани.
Като юноша Ендрик е част от тима на Палмейрас, с когото има две титли в бразилското първенство.
В очакване на своето завръщане на терена с екипа на италианския Равена, Роналдиньо беше попитан и за бъдещето на своя сънародник Ендрик. На въпрос за възможността да види Ендрик да играе в Серия А, Роналдиньо одобри тази възможност в интервю за Gazzetta dello Sport.
"Ендрик в Серия А? Разбира се. Той е играч, способен да играе навсякъде по света, участвал е в множество лиги и е постигнал добри резултати във Франция, Бразилия и Испания. Той е много млад и играе много добре", коментира носителят на „Златната топка“ през 2005 г.