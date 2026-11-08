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Милан взе трите точки в Генуа след силно начало срещу Дженоа

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Футбол
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По-късно тази вечер шампионът Интер приема Комо, а Фиорентина е домакин на Ювентус.

Милан в бели екипи
Снимка: БГНЕС
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Милан постигна победа с 2:1 при гостуването си на Дженоа в среща от 11-ия кръг на Серия А. „Росонерите“ си осигуриха комфортен аванс още в началото на двубоя, а късното попадение на домакините не беше достатъчно, за да промени крайния изход.

Алфаджо Сисе и Кристиан Пулишич се разписаха до 19-ата минута и дадоха два гола преднина на седемкратния европейски клубен шампион. Ранният аванс позволи на състава на Рубен Аморим да контролира развитието на срещата през по-голямата част от времето.

Дженоа успя да върне интригата в 88-ата минута, когато Томазо Балданци реализира за 1:2. Домакините обаче не разполагаха с достатъчно време, за да стигнат до изравняване.

Българският защитник Валери Владимиров остана неизползвана резерва за Милан.

Така „росонерите“ продължиха серията си без загуба като гости в първенството, която вече обхваща шест поредни срещи. Милан заема четвъртото място в класирането с 24 точки, докато Дженоа е 13-и с 13 пункта.

В друг двубой от кръга Аталанта се наложи с 1:0 при визитата си на Монца. Единственото попадение в срещата реализира черногорецът Никола Кръстович в 49-ата минута.

Българският национал Валентин Антов остана на резервната скамейка на Монца, който заема 18-ата позиция в класирането. Аталанта е на 12-о място.

По-късно тази вечер шампионът Интер приема Комо, а Фиорентина е домакин на Ювентус.

#Милан ФК #Кристиан Пулишич

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