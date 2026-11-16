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Министър Ива Петрова: Няма да има промяна в цената на тока и парното до 30 юни 2027 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Министър Ива Петрова: Няма да има промяна в цената на тока и парното до 30 юни 2027 г.
Снимка: БТА
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Няма да има промяна в цената на електрическата енергия до 30 юни 2027 г. Гарантирана е и липсата на промяна в цената на парното през отоплителния сезон. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова след заседанието на правителството, на което беше приет проектът на бюджет за следващата година.

За българските домакинства чрез бюджета на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" е гарантирано, че няма да има промяна в цената на електрическата енергия в рамките на регулаторния период, т.е. до 30 юни 2027 г. Гарантирана е и липсата на промяна в цената на парното през отоплителния сезон, както и осигуряването на допълнителна подкрепа във връзка с цената на природния газ за домакинствата, които го използват директно за отопление, обясни министърът.

По думите на Петрова непосредственото предизвикателство е справянето с нестабилните и нарастващи цени на електроенергията и природния газ:

"Искам да ви уверя, че с бюджета, който приехме, са въведени и гарантирани всички механизми за защита и подкрепа във връзка с растящите цени, както и за осигуряване на предвидимост за българските домакинства и индустрията."

По отношение на българския бизнес енергоемките предприятия получават подкрепа с повишен интензитет от 70 на сто спрямо пазарната цена. Този интензитет е допустим съгласно европейската мярка за подкрепа на чистата индустрия във връзка с цените на електроенергията.

"В диалог сме с Европейската комисия, за да преминем и през административната процедура за промяна на решението за държавна помощ и да можем ефективно да приложим мярката", обясни Петрова.

За цялата индустрия е осигурен компенсаторен механизъм до юни 2027 г. чрез комбинирана подкрепа. Механизмът е подобрен чрез Българската банка за развитие, като ликвидната подкрепа в рамките на месеца при цени на енергията над 180 евро за мегаватчас е увеличена с допълнителни 15 евро за мегаватчас. По този начин се удовлетворява едно от основните искания на бизнеса за осигуряване на своевременна ликвидна подкрепа, каза още Петрова.

По отношение на цената на природния газ "Булгаргаз" продължава да осигурява доставки на конкурентни цени за българските домакинства, топлофикационните дружества и бизнеса. Цената остава с между 30 и 40 на сто под пазарните нива, заяви Ива Петрова.

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