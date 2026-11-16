Министър Наталия Ефремова: Нито един човек с увреждане няма да бъде лишен от подкрепата, от която се нуждае

Нито един човек с увреждане няма да бъде лишен от необходимата му подкрепа. Тя ще бъде предоставяна под формата на различни месечни помощи, социална пенсия за инвалидност, добавка за чужда помощ, целеви помощи за приспособяване на жилища и закупуване на лично моторно превозно средство, както и средства за балнеолечение и рехабилитация. Това заяви министърът на социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет, след като правителството одобри проекта на държавния бюджет за 2027 г.

По отношение на децата и пълнолетните хора с увреждания министърът увери, че са осигурени средства за възнагражденията на личните асистенти. Месечната помощ за отглеждане на дете с най-висока степен на увреждане – над 90 на сто с чужда помощ, ще бъде увеличена със 100 евро и ще достигне 704 евро при досегашен размер от 603 евро. На годишна база увеличението възлиза на над 1200 евро, а общият размер на месечната помощ за една година ще достигне 8500 евро.

В отговор на въпрос относно законопроекта за личната помощ, внесен от депутати от „Прогресивна България“ и предизвикал протести, министър Ефремова каза, че той е внесен от народни представители. Дискусиите по него ще продължат във формати, които дават възможност да бъде взето предвид мнението на всяка заинтересована страна, заяви Ефремова.

Министърът заяви, че правителството предвижда сериозна подкрепа за децата и семействата като част от демографската политика, като увеличава средствата за всички семейни помощи и данъчни облекчения с над 300 млн. евро. Чрез повишаването на основата за данъчните облекчения и въвеждането на ново облекчение се предвижда в семействата да остават повече средства за отглеждане на децата. Увеличават се и всички еднократни и месечни помощи за раждане и отглеждане на дете, както и обезщетението за майчинство през втората година, каза министър Ефремова.

По отношение на политиката по доходите тя заяви, че минималната работна заплата и пенсиите ще бъдат увеличени през следващата година. Министърът посочи, че основната цел за повишаване на качеството на живот и доходите е осигуряването на достойно заплащане на труда на хората в трудоспособна възраст, включително чрез повишаване на тяхната квалификация. За целта се предвиждат различни безплатни форми на обучение за повишаване на квалификацията и развитие на уменията, с особен акцент върху уменията за работа с изкуствен интелект. Това е дългосрочна политика, която ще бъде ускорена през 2027 г., съобщи министърът.

Тя посочи, че правителството насърчава социалния диалог, който е в основата на новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. По-високи минимални възнаграждения по отделни браншове могат да бъдат договаряни между социалните партньори чрез колективното трудово договаряне, каза социалният министър.

Тя съобщи, че хората в пенсионна възраст ще получат по-високи пенсии от 1 юли 2027 г., като те ще бъдат индексирани по т.нар. швейцарско правило. Минималната пенсия ще достигне 374 евро, а таванът на пенсиите ще бъде увеличен до 1875 евро. Бюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО) възлиза на над 16,5 млрд. евро, като номиналното му увеличение е с над 1,240 млрд. евро, информира Ефремова.

Тя съобщи, че минималният и максималният осигурителен доход ще бъдат увеличени съответно до 660 евро и 2400 евро. Това ще гарантира по-високи обезщетения при безработица, майчинство и временна нетрудоспособност, а в дългосрочен план ще доведе до по-високи пенсии. Минималният дневен размер на обезщетението за безработица ще бъде увеличен от 9 на 13 евро, а максималният – от 54 на 60 евро, каза още министърът.