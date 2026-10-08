Министър Пеев: Партньорски организации ще помогнат технически, за да бъде установено какво се е случило при атаката в Черно море

Отломки от дронове след атаките срещу двата търговски кораба в Черно море не са намерени, но ако бъдат открити - партньорски организации ще окажат техническа подкрепа за идентифицирането им. Това обясни министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред журналисти в София по време на международна конференция на министерско равнище за Коридор 8.

"Ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са. Има работни хипотези, с които не смятам, че е необходимо да спекулираме, ние трябва да имаме факти и доказателства, така че да сме сигурни от коя страна е атаката. Но вижте, независимо чий е дрона, това, което става е притеснително."

Партньорските организации предлагат помощ и ние ще я приемем, подчерта министър Пеев.

Той коментира спасителната операция при атаките срещу кораби в Черно море.

"Морска администрация отговаря за две неща: спасителната операция, която беше проведена перфектно – искам да благодаря на колегите за което, и съответно за управлението на корабния трафик в 12-милната зона. Подчертавам 12-милната зона, защото България има отговорност в 12-милната зона. Операцията по търсене и спасяване е в нашия район за търсене и спасяване, който почти съвпада с изключителната икономическа зона. Запознат съм в детайли с операцията, извършена е изключително навременно, професионално и благодарение на професионалните действия на нашите колеги, разбира се и колегите от Военноморските сили, Военновъздушните сили, е спасен екипажът на един от корабите, целия – 18 човека, знаете."

Министърът коментира и напредъка по проекта за Коридор 8.

"Ние спешните стъпки вече ги предприехме. Има така нареченият общ комитет с македонската страна, така че той вече проведе две срещи – една в София, една в Скопие и там сме набелязали конкретен план. Тоест всичките проекти се движат в ускорени темпове."

Според думите на Пеев вече има политическа воля за реализация на проекта.

"Виждате, че има политическа воля. За първи път идва комисар по разширяването - Марта Кос. Имали сте възможност да говорите с нея. Тоест Европейската комисия осъзнава важността на коридора и ще работи много интензивно по него. Сроковете са заложени в следващата рамка, която е до 2034 година. Най-трудно е общото тунелно съоръжение, което е между България и Македония. Там България ще бъде водеща страна, тя ще възлага процедурите и тя ще бъде водещата всъщност страна. Тоест най-голямото предизвикателство е там, защото е тунелно съоръжение, което изисква съответните усилия. Ние ще направим всичко възможно, за да ускорим този процес. Винаги излизат някакви неща, които са непредвидени, но има политическата воля, съответно и финансиране от Европейската комисия, така че да имаме увереност, че ще бъде завършено навреме."

Ние сме във възлово местоположение, Европейската комисия и НАТО осъзнават това, подчерта министърът.