Министерският съвет приема Бюджет 2027 на извънреднo заседание

На извънредно заседание Министерският съвет ще приеме трите основни бюджета – на държавата, на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Очаква се още днес те да бъдат внесени и в Народното събрание за гласуване.

Заложеният дефицит в бюджета е 4,2% от БВП на начислена основа с всички дължими разходи или 3,5 на сто на касова основа. Приходите и разходите надвишават 50 млрд. евро.

В бюджета е заложено намаляване на общите разходи за труд на държавната администрация с 10%, като са предвидени съкращения на щатове. На останалите чиновници заплатите ще бъдат вдигнати от 1 януари с 5%, на учителите с 7,5 на сто, а в силовите ведомства се замразяват месечните възнаграждения. Минималната работна заплата ще бъде 660 евро, а пенсиите ще се увеличат по швейцарското правило от 1 юли.

Променят се и данъците – увеличават се местните данъци с 30 на сто заради променената данъчна оценка. Въвежда се данък свръхпечалба от 33%, както и данък върху мощните автомобили. Вдига се акциза на цигарите.