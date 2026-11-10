Министерство на здравеопазването: 11 са загиналите при катастрофата на магистрала "Тракия"

Общият брой на загиналите при тежкия пътен инцидент на магистрала "Тракия" е 11 - 10 на мястото на катастрофата и още един в болница. Уточнението е от страна на Министерството на здравеопазването.

"В първите часове след тежкия пътен инцидент беше получена предварителна информация за 12 загинали лица. В хода на последващите действия по установяване на самоличността и уточняване на броя на пострадалите беше потвърдено, че загиналите са 11", пишат от ведомството.

Общо 51 души са настанени в лечебни заведения – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Един от настанените в ямболската МБАЛ "Св. Пантелеймон" е починал. Тежко пострадалите са 13.