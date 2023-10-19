Мирела Райкова с кон Бруклин от ЕК "Конкур" е държавен шампион по обездка

Мирела Райкова с кон Бруклин от ЕК "Конкур" стана държавен шампион по обездка в най-високия клас Т на първенството, което се проведе на конна база "Фригопан". Райкова е национален състезател и има множество медали от балкански първенства. Сребърен медал завоюва Гергана Фратева в тандем с Мон Блан от ККС "Ген. Крум Лекарски", а бронзовото отличие е за Магдалена Иванова с Трим от ККС "Кан Аспарух".

В категория юноши до 18 години държавен шампион е Йоана Тодорова с Гладиатор от ККС "Калоян 92", сребърният медал е за Пламена Зенова с Маренго от ККС "Проф. Рангел Караиванов", а бронзовото отличие заслужи Никол Маврова с Тахира също от ККС "Проф. Рангел Караиванов".

В категория юноши до 14 год. шампион е Дария Чолакова с кон Салвадор, второто място отново бе за Дария Чоалкова, но с кобила Ловлин от ККС "Ла Кроа". Бронзовият медал заслужи Елена Касакова с кобила Алегра от ККС "Калоян 92".

При понитата държавен шампион за 2023 г. стана Елена Касакова с Леонардо, отново тя с второто си пони Марая заеха второ място в крайното класиране. Бронзов медал спечели Илина Петрова с пони Джон Сноу от ККС "Кан Аспарух".

В категория Млади коне - 4 годишни, участваха общо 7 коня. Държавни шампиони в категорията станаха Йоана Тодорова с кон Чък от ККС "Калоян 92", сребърният медал взеха Анна Ангелова и Ахил от ККС "Калоян 92", а бронзовият медал отиде в ръцете на Недко Гайдаров със Зонар от ККС "Шумен".

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