Младежкият национал Огнян Христов ще продължи кариерата си в турския елит. 20-годишният посрещач ще играе за Истанбул Генчлик.

Христов става шестият български волейболист в турския елит през сезон 2026/27. Матей Казийски и Денислав Бърдаров са в Халкбанк, Георги Сеганов и Кристиян Алексов са в Истанбул ББСК, а Калоян Балабанов ще играе за Сунгурлу Беледиеспор.

203-сантимтровият състезател е вписан в редиците на Истанбул Генчлик с №85. Турският клуб все още не е представил официално българина, но регистрацията му в системата на първенството потвърждава преминаването.

През миналия сезон той защитаваше цветовете на Дунав (Русе), където играеше като преотстъпен от Берое 2016 (Стара Загора).

Христов има сериозен опит с националните отбори на България при подрастващите. Той беше част от състава на България U21 на Световното първенство през 2025 г. в Китай, а през 2024 г. стана европейски вицешампион с младежкия ни национален отбор.

В Истанбул Генчлик българинът попада в сериозна конкуренция на поста. Най-известното име сред посрещачите е 39-годишният бивш нидерландски национал Дик Коой. В състава са още турците Батуралп Бурак Гюнгьор, Ясин Айдън и Берат Таха Маса. Сред чужденците личи и името на унгарския диагонал Кристиан Падар.