Моряк от кораба "Ейбъл": Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба

Моряк от един от атакуваните в Черно море кораби говори във Варна. Екипажът на пострадалия кораб "Ейбъл", плаващ под флага на Палау, беше транспортиран до Варна, след което моряците бяха откарани в "Гранична полиция", където предстои да бъдат прегледани от медицински екипи.

Един от моряците, който е от Турция, разказа, че според него корабът е бил поразен от подводна бомба.

"Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба, избухна огън. Не беше дрон, под водата беше. Мисля, че беше руска, защото возехме украински товар", заяви един от моряците.

Към момента според официални данни двата кораба в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с морски и въздушни дронове. Произходът им все още се изяснява.