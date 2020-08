Мощна експлозия в Балтимор, има загинал и затрупани хора

Поне един загинал и трима в критично състояние при огромна експлозия, превърнала в трески няколко къщи в Балтимор, щата Мериленд.

Аварийните екипи съобщават за най-малко петима затрупани под отломките, включително деца.

Местната преса говори за изтичане на газ, но точната причина още се изяснява.

Екипи на газовата компания в Балтимор работят за изключване на газоподаването в района, за да може да започне инспекция в безопасни условия.

BCFD will provide Media Briefing at noon. Staging at Labyrinth and Reisterstown Rd. pic.twitter.com/BJtmHhFQPB