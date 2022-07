Моуриньо окуражи фен на Рома да предложи брак на приятелката си

Наставникът на Рома Жозе Моуриньо бе съучастник в предложение за брак. Треньорът на "римските вълци" бе свидетел на романтична случка между фен на тима и неговата приятелка.

Столичани са на подготвителен летен лагер в родината на треньора Португалия. Двама привърженици на клуба получиха възможността да се срещнат и снимат със "Специалния" и да се запознаят с екипа му.

След снимката мъжът помоли мениджъра да остане до него в знак на подкрепа. Запалянкото се обясни в любов на своята половинка и ѝ предложи брак, след като падна на коляно. Дамата бе очевидно трогната от случващото се, като дори се просълзи. След като прие, треньорите избухнаха в аплодисменти.

